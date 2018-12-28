السعودية تحول 50 مليون دولار تم التعهد بها للأونروا

خلال زيارته للمملكة العربية السعودية وقع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) بيير كرينبول في الثامن والعشرين من تشرين الثاني اتفاقية مع سعادة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة المشرف العام لمركز الملك سلمان للمعونة الإنسانية والإغاثة لدعم خدمات الأونروا الرئيسة في مجال التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية خلال العام الجاري 2018.

لقد تم تحويل هذا التبرع السخي والبالغ الاهمية، وقيمته 50 مليون دولار، للأونروا مؤكدا على الدعم غير المسبوق الذي حصلت عليه الوكالة من متبرعيها وشركاؤها على الصعيد العالمي مما مكنها من التغلب على أسوأ أزمة مالية عرفتها.

وقد أعرب المفوض العام عن تقديره العميق وشكره لتوفير هذا التبرع الاستثنائي الذي يأتي تلبية للتعهد الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في نيسان من هذا العام خلال القمة العربية بالقول: "إننا ممتنون للغاية للدعم السخي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية وبثبات على مدى السنوات الماضية. ان التبرع المثالي للعام 2018 بقيمة 50 مليون دولار من أجل خدمات الأونروا الرئيسة يشكل معلما بارزا في التعاون الهام فيما بيننا".

إن المملكة العربية السعودية، إلى جانب هيئاتها الإنسانية والتنموية، تعد شريكا هاما وثابتا للأونروا. وفي هذا العام لوحده، تبرعت العربية السعودية بأكثر من 160 مليون دولار للأونروا بما في ذلك المشاريع في سائر أقاليم عملياتها الخمسة مما جعلها من كبار المتبرعين للأونروا خلال العام 2018.

ويذكر أن مركز الملك سلمان للمعونة الإنسانية والإغاثة قد تأسس في 13 أيار 2015 برعاية وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو يهدف إلى تقديم المعونة الإنسانية والإغاثة لأولئك المحتاجين لها خارج حدود المملكة. وقد قدم المركز مساعدات إنسانية وتنموية لأكثر من 37 بلدا من خلال شركاء دوليين وإقليميين ومحليين.