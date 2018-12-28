ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

شعبنا مصمم على استمرار النضال حتى العودة

الجهاد الاسلامي: مشاركة جماهير شعبنا بمسيرة العودة يؤكد ثقتها بالمقاومة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:23 - 28 ديسمبر 2018
حركة الجهاد الإسلامي حركة الجهاد الإسلامي
مشاركة

أكدت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين أن مشاركة الجماهير الواسعة والقوية في مسيرات العودة ال 40 رغم الأحوال الجوية، يدل على عزيمة وإرادة صلبة واصرار على استمرار العمل من أجل الحرية.

و أوضحت الحركة في بيان لها مساء الجمعة أن المشاركة الكثيفة ، رغم تهديدات الاحتلال وإرهابه ، هي دليل على ثقة الجماهير بالمقاومة.

و وجهت الحركة التحية لهذه الجماهير التي لبت النداء في الجمعة الـ 40 جمعة "لن نساوم على حقنا في العيش بكرامة"، مشيدة بالمشاركة الحاشدة في المسيرات.

و أكدت الحركة على أن المقاومة قادرة على حماية شعبنا والدفاع عنه، وهي مستعدة دوما ومتأهبة في كل وقت لمواجهة الاعتداءات الإرهابية التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي ضد شعبنا، مشددة على أن شعبنا مصمم على استمرار النضال والكفاح حتى العودة والتحرير .

متعلقات