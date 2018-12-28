الجهاد الاسلامي: مشاركة جماهير شعبنا بمسيرة العودة يؤكد ثقتها بالمقاومة

أكدت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين أن مشاركة الجماهير الواسعة والقوية في مسيرات العودة ال 40 رغم الأحوال الجوية، يدل على عزيمة وإرادة صلبة واصرار على استمرار العمل من أجل الحرية.

و أوضحت الحركة في بيان لها مساء الجمعة أن المشاركة الكثيفة ، رغم تهديدات الاحتلال وإرهابه ، هي دليل على ثقة الجماهير بالمقاومة.

و وجهت الحركة التحية لهذه الجماهير التي لبت النداء في الجمعة الـ 40 جمعة "لن نساوم على حقنا في العيش بكرامة"، مشيدة بالمشاركة الحاشدة في المسيرات.

و أكدت الحركة على أن المقاومة قادرة على حماية شعبنا والدفاع عنه، وهي مستعدة دوما ومتأهبة في كل وقت لمواجهة الاعتداءات الإرهابية التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي ضد شعبنا، مشددة على أن شعبنا مصمم على استمرار النضال والكفاح حتى العودة والتحرير .