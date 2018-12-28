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مصر: مقتل سائحين اثر استهداف حافلة سياحية بعبوة ناسفة بمنطقة الهرم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:58 - 28 ديسمبر 2018
استهداف حافلة.JPG استهداف حافلة.JPG
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل سائحين وإصابة 10 آخرين في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة سياحية بمنطقة سقارة في الجيزة.

وقالت الداخلية المصرية في بيان لها:" بتاريخ اليوم 28 الجاري وفي حوالى الساعة 6.15 مساء انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخفاه بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحي يقل عدد 14 سائح "فيتنامى الجنسية" مما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 من السائحين، بالإضافة إلى سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة "مصريين الجنسية ".

وأضافت الوزارة أن الأجهزة الأمنية انتقلت على الفور إلى موقع الحادث، وجاري استكمال عمليات الفحص

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