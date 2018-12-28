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اصابات اثر قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الاسبوعية

  • فلسطين اليوم - قلقيلية
  • 19:49 - 28 ديسمبر 2018
مسيرة كفر قدوم مسيرة كفر قدوم
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اصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ اكثر ١٥ عاما لصالح مستوطنة "قدوميم" المقامة عنوة على اراضي القرية.

وافاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان جيش الاحتلال اقتحم البلدة واطلق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت مما ادى الى اصابة عدد من الشبان والمتضامنين بالاختناق عولجوا ميدانيا في مركز اسعاف القرية.

واكد شتيوي ان قوات الاحتلال استخدمت القوة المفرطة التي تتنافى مع كل القوانين الدولية في التعامل مع المسيرات الشعبية عبر استخدام الرصاص الحي دون مبررات، داعيا منظمات حقوق الانسان والمؤسسات الاعلامية لتغطية وفضح هذه الممارسات القمعية.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة المئات من ابناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية لانهاء الاحتلال والمطالبة دائما بتصعيد المقاومة الشعبية في جميع المناطق

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