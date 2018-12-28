2018.. "اسرائيل" هدمت 538 منزلاً فلسطينياً بالضفة و القدس

نفذت سلطات الاحتلال، عمليات هدم طالت 538 منزلا فلسطينيا، ومنشأة في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، عام 2018.

وذكر مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق (تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية)، في بيان توثيقي اليوم الجمعة، أن عمليات الهدم خلفت 1300مواطنا بلا مأوى، بينهم 225 طفلا.

وأشار "المركز"، أن عمليات الهدم ارتفعت بنسبة 24٪ في العام 2018، مقارنة مع العام 2017.

واستولت سلطات الاحتلال خلال العام الجاري على 69 منشأة ما بين سكنية وزراعية وتجارية غالبيتها مقدمة من جهات دولية بينها الاتحاد الأوربي.

وسجلت عمليات الهدم في مدينة القدس النسبة الأكبر خلال 2018، بلغت نسبتها 45% من المجمل.

وأصدرت سلطات الاحتلال أوامر بوقف البناء والهدم ومنع الترميم لنحو 460 بيتاَ ومنشأة خلال العام.

وتمنع "إسرائيل" الفلسطينيين من البناء في مناطق الضفة الغربية المصنفة ضمن الفئة "ج"، التي تتبع لسيطرتها إداريا وأمنيا، حسب اتفاق أوسلو، الموقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية و "إسرائيل" في 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج"، إذ تمثل الأخيرة نسبة 61 بالمئة من مساحة الضفة.