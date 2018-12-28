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أثار الذعر

اعتقال "إسرائيلي" هدد بتفجير نفسه أمام منزل نتنياهو

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 17:16 - 28 ديسمبر 2018
اسرائيلي يهدد بتفجير نفسه أمام منزل نتنياهو اسرائيلي يهدد بتفجير نفسه أمام منزل نتنياهو
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اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، إسرائيلي ملثمٌ قرب منزل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بعد أن صدح بأعلى صوته "أريد ان أقتل نتنياهو".

وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية، بان شاب إسرائيلي ملثم أثار حالة من الذعر في صفوف الإسرائيليين قرب منزل نتنياهو بعد أن صرخ في وجه حراس المنزل بالقول "أريد ان أقتل نتنياهو".

وأشارت القناة الإسرائيلية بان حراس المنزل قاموا بمهاجمته واعتقاله قبل أن يهددهم بتفجير نفسه حيث قال لهم مهدداً: "لا تقتربوا مني أنا أحمل حقيبة مفخخة" الأمر الذي دفع حراس منزل نتنياهو لاستدعاء خبراء المتفجرات للمكان قبل أن يتم اعتقاله والتحقيق معه.

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