الخارجية الروسية: هنية سيزور موسكو في 15 يناير المقبل

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية سيزور موسكو في 15 يناير المقبل.

وقال بوغدانوف للصحفيين الجمعة: إنه "من المقرر عقد لقاءات وإجراء حوارات في 15 يناير"، موضحًا أنه من المخطط إجراء مباحثات بين هنية ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف​​​.

وبين أنه "ستجري مناقشة الوضع بالشرق الأوسط والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية، والوضع في المناطق الفلسطينية المحتلة خاصة قطاع غزة، ومهمة استعادة الوحدة الفلسطينية".

يذكر أن سفير 'إسرائيل" في روسيا غاري كورن نقل إلى موسكو احتجاجًا على دعوة الخارجية الروسية لهنية لزيارتها.

وتقيم روسيا علاقات مع حركة حماس حيث كان رئيس مكتبها السابق خالد مشعل وقيادات بارزة قد زاروا موسكو خلال السنوات الماضية والتقوا كبار المسؤولين الروس.