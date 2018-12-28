الهيئة الوطنية: ندرس خيارات نضالية جديدة للوقوف بحسم أمام الاحتلال

أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار في قطاع غزة، أنها تدرس استخدام خيارات نضالية جديدة للوقوف بحسم أمام عنجهية الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس التسويف والخداع.

وأوضحت الهيئة في ختام فعاليات الجمعة الـ40 من مسيرات العودة وكسر الحصار والتي جاءت تحت عنوان "جمعة لن نساوم على حقنا في العيس بكرامة"، أن الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة التسويف أملاً في سرقة الوقت، مشددة أن شعبنا قادر على مواجهة سياسة الاحتلال بكل قوة.

ودعت الهيئة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة للمشاركة في الجمعة الـ(41) من مسيرات العودة تحت عنوان جمعة مقاومة التطبيع تأكيداً على خيار المقاطعة الشاملة للاحتلال الإسرائيلي.

كما دعت الهيئة، أبناء شعبنا في الضفة المحتلة لمواصلة نار الانتفاضة أمام الاحتلال الإسرائيلي.

وجددت الهيئة دعوتها للمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية للوقوف مع أبناء شعبنا الفلسطيني وتطبيق الاتفاقيات الدولية التي أكدت على حق شعبنا في العودة إلى أراضيه المحتلة عام48.

وهنأت الهيئة الوطنية حركة فتح في ذكرى انطلاقتها الـ54، مؤكدة على ضرورة رص الصفوف الوحدة الوطنية لمواجهة كافة المخططات الإسرائيلية التي تستهدف القضية الوطنية.

واستشهد منذ انطلاق مسيرات العودة في الثلاثين من آذار/ مارس لعام 2018 أكثر من 240 مواطناً وأصيب أكثر من 24 ألف آخرين بجراح مختلفة.