الاحتلال يستهدف مسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، المشاركين السلميين في الجمعة الـ40 من مسيرة العودة وكسر الحصار بعنوان (جمعة لن نساوم على حقنا في العيش بكرامة) بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني.

وشاركت جماهير غفيرة من المواطنين رغم الأمطار الغزيرة والرياح العاصفة في الجمعة الـ40 من مسيرات العودة تأكيداً على حقهم في العودة إلى أراضيهم المحتلة ورفع الحصار كاملاً عن قطاع غزة.

وكانت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار قد دعت الجمعة الماضية، جماهير الشعب الفلسطيني الى المشاركة الفاعلة في الجمعة الـ 40 من الفعاليات تحت عنوان "لن نساوم على حقنا بالعيش بكرامة".

واستشهد منذ انطلاق مسيرات العودة في الثلاثين من آذار/ مارس لعام 2018 أكثر من 240 مواطناً وأصيب أكثر من 24 ألف آخرين بجراح مختلفة.