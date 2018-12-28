فتح تجري استعدادتها لإحياء انطلاقتها في غزة وتنتظر الموافقة

قالت حركة فتح أنها تواصل الجهود والتحضيرات لإحياء انطلاقتها الـ 54 في مختلف أنحاء قطاع غزة، مؤكدة أن الاحتفال فرصة لتأكيد حرصها على الوحدة الوطنية وليست ساحة للمبارزة وإثارة الفتن.

وأضاف بيان صادر عن فتح: حرصاً منا على أن تتم الامور بشكل لا يثير حفيظة أحد، فقد تواصلنا منذ اليوم الأول من شهر كانون أول مع الأمن في غزة وأبلغناهم بمكان وموعد إحياء الذكرى 54 للانطلاقة.

وأشارت فتح إلى تكرار التواصل من خلال لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية للتواصل مع المستوى السياسي والامني في حركة حماس وهم في انتظار ردهم.

وأكدت فتح حرصها على حق كل قوى الشعب الفلسطيني في التعبير عن مواقفها وممارسة أنشطتها الوطنية بحرية، مؤكدة حقها وإصرارها على إحياء ذكرى انطلاقة الثورة وأن هذا الموقف ثابت.

ودعت فتح حركة حماس إلى عدم وضع العراقيل في طريق الاحتفال، كما دعتهم لجعل ذكرى انطلاقة الثورة يوماً للوحدة ونبذ كل الأصوات الداعية للفتن والفوضى.