بريطانيا: قرار إسرائيل توسيع مستوطنات بالضفة "خطوة غير مقبولة"

اعتبرت بريطانيا، الخميس، قرار "إسرائيل" توسيع مستوطنات مقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة خطوة "غير مقبولة".

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليستر بيرت، في بيان، إن "إعلان الحكومة "الإسرائيلية" أنها ستوسع مستوطناتها بالضفة الغربية خطوة مخيبة للآمال ولا يمكن قبولها".

وأضاف أن "مثل هذه الأنشطة مخالفة للقوانين الدولية، وتثير شكوكا حول التزام "إسرائيل" بأي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين". وتابع: "نحث بقوة إسرائيل على وقف مثل هذه الأنشطة".

وفي وقت سابق اليوم، كشفت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية أن حكومة نتنياهو صادقت خلال اليومين الماضيين على مخططات لبناء 2191 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

يُذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 2334، الصادر في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، يطالب بـ "وقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتشير تقديرات "إسرائيلية" وفلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، يقيمون في 164 مستوطنة و116 بؤرة.

كما تجدر الإشارة إلى أن خطوات حكومة نتنياهو تتزامن مع الإعلان عن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، في أبريل/نيسان 2019؛ إذ يسعى من خلالها إلى كسب أصوات قطاع من الناخبين المؤيدين للاستيطان، حسب مراقبين.