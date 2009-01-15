باريس وبرلين تبديان استعدادهما لتقديم تقنيات لمراقبة الحدود المصرية مع غزة

فلسطين اليوم-وكالات

أكد وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير ونظيره الفرنسي بيرنارد كوشنير دعمهما للجهود التي تبذلها مصر لوقف اطلاق النار في غزة والمصالحة الفلسطينية الفلسطينية .

وطالب الوزيران في بيان وزعته الخارجية الالمانية صدر عنهما اليوم بوقف اطلاق النار لمساعدة الفلسطينيين انسانيا ورفع المعاناة عنهم ..

وناشدا الاطراف المعنية تطبيق قرار مجلس الامن الدولي الذي يحمل رقم 1860 فورا من اجل وقف معاناة وآلام ومأساة المدنيين العزل في غزة ووصول المساعدات الانسانية ورفع الحصار عنهم والشروع بالعودة الى المباحثات السياسية والتوصل الى صيغة قوية تعمل على وقف اطلاق النار بشكل مستمر وتأمين حياة وأمن المواطنين الفلسطينيين في غزة اضافة الى المستوطنين على قولهما /.

وأكد الوزيران أن على المانيا وفرنسا والاوروبيين والمجتمع الدولي مواصلة الجهود لوقف اطلاق النار وكسب ثقة الاطراف المتخاصمة وأوضحا أن قرار مجلس الامن الدولي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار لأنه سيساعد على انجاح الجهود الدولية.

وشدد الوزيران على استعداد برلين وباريس لتقديم تقنيات لمراقبة الحدود وفي مقدمتها مراقبة تدفق الاسلحة وغيرها الى الفلسطينيين في غزة " على حد قولهما " .