الرابطة الإسلامية: مؤتمر صحفي هام السبت للحديث عن أزمة القدس المفتوحة

أكدت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، على رفضها القاطع لرفع رسوم الساعات الدراسية في جامعة القدس المفتوحة، ورفض كل محاولات الالتفاف التي جرت من بعض الأطر الطلابية على حقوق الطلبة و اعتبار ما جرى من تفاهمات بينهم و بين إدارة الجامعة هو انجاز للطالب، في حين هو إغراق للطالب بأعباء مالية جديدة .

ودعت الرابطة الإسلامية الطلبة ووسائل الإعلام لمؤتمر صحفي هام للحديث عن حيثيات أزمة الجامعة بالتفصيل وذلك يوم السبت الموافق 29 / 12 / 2018 الساعة 10 صباحاً أمام جامعة القدس المفتوحة فرع غزة , كما و ندعو الطلبة للمشاركة في الوقفات الاحتجاجية في كافة الفروع الأخرى .

وأوضحت الرابطة، أن سياسة ارتفاع الرسوم الدراسية في جامعة القدس المفتوحة تأتي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة و ارتفاع نسبة الفقر و البطالة حسب الإحصائيات الدولية و في ظل الحصار الخانق الذي يعانيه قطاع غزة، لتضيف ذلك لسلسلة من الأعباء المالية التي لا زالت تفرضها على الطلبة وكأنها تعيش في برج عاجي بعيداً عن الواقع. وأشارت إلى أنها ومعها الأطر الطلابية قامت بخطوات تصعيدية سلمية بدأت بالاعتصام وانتهاء بإغلاق أبواب الجامعة في الأفرع الخمسة في وقفة ضد اعتبار الطالب خزينة مالية يجب ابتزازه مقابل السماح له بالتعليم.