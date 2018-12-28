الاحتلال يعتقل مقدسياً لاستخدامه الفيسبوك

اعتقلت شرطة الاحتلال مقدسيا (26عاما) بزعم استعمال شبكات التواصل الاجتماعي لتقديم خدمات لحركة حماس ودعمها.

وكشفت شرطة الاحتلال اليوم أنه تم اعتقال الشاب قبل أسبوع وتم تمديد توقيفه إلى يوم الجمعة، حيث ستقوم نيابة الاحتلال بتقديم لائحة اتهام ضده.

وأضافت الشرطة انها أدارت تحقيقا سريا في الاشهر الاخيرة بما في ذلك استخدام وسائل تكنولوجية متقدمة، وتمكن المحققون من اعتقال الشاب بدعوى انه استخدم حساب "فيسبوك" على اسمه وقام بنشر عشرات المنشورات والصور والفيديو التي تدعم حركة حماس وفصائل فلسطينية ووصلت إلى آلاف المشتركين.

وزعمت الشرطة أن الشاب استخدم شبكات التواصل ليقدم معلومات إلى حركة حماس عن قوات الاحتلال التي تعمل في منطقة غزة.