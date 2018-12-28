أمطار وأجواء بارد حتى الأحد

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة غائماً الى غائم جزئي وبارداً الى شديد البرودة ويستمر تساقط الامطار على فترات على مختلف المناطق والامطار وقد تكون مصجوبة بعواصف رعدية أحيانا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة وشديدة البرودة، ويستمر بإذن الله تساقط الامطار على مختلف المناطق والامطار قد تكون مصجوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد السبت غائما جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ويستمر تساقط الامطار على فترات على مختلف المناطق والامطار وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائما جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ويستمر تساقط الامطار على فترات على مختلف المناطق والامطار وقد تكون مصجوبة بعواصف رعدية احيانا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائما جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة وتبقى فرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، ومن خطر التزحلق على الطرقات.