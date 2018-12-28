"الرابطة" تعلن رفضها محاولات الالتفاف على حقوق الطلبة في جامعة القدس المفتوحة

أعلنت الرابطة الإسلامية "رفضها القاطع لرفع رسوم الساعات الدراسية في جامعة القدس المفتوحة، رفض كل محاولات الالتفاف التي جرت من بعض الأطر الطلابية للالتفاف على حقوق الطلبة واعتبار ما جرى من تفاهمات بينهم و بين إدارة الجامعة هو انجاز للطالب؛ في حين هو إغراق للطالب بأعباء مالية جديدة".

ودعت الرابطة في بيان صحفي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه الطلبة ووسائل الإعلام لمؤتمر صحفي هام للحديث عن حيثيات أزمة الجامعة بالتفصيل وذلك يوم السبت الموافق 29 / 12 / 2018 الساعة 10 صباحاً أمام جامعة القدس المفتوحة فرع غزة، مهيبة بالطلبة للمشاركة في الوقفات الاحتجاجية في كافة الفروع الأخرى.