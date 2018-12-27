الذهب يرتفع مع زيادة الطلب على الملاذات الآمنة بفعل هبوط الأسهم

ارتفع الذهب يوم الخميس مدعوما بتراجع الدولار وفي ظل انحسار موجة صعود أسواق الأسهم العالمية، مما دفع المستثمرين إلى الإقبال على المعدن باعتباره من الأصول الآمنة.

وفي الساعة 1846 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.8 بالمئة إلى 1277.45 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 19 يونيو حزيران عند 1279.06 دولار في الجلسة السابقة.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1281.10 دولار للأوقية.

وقال جيم ويكوف المحلل لدى كيتكو ميتالز ”تراجع مؤشر الدولار يدعم الإقبال على شراء الذهب، كما انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية كثيرا، وهو ما دعم (المعدن) أيضا“.

ويوم الخميس، انحسر زخم موجة صعود الأسهم العالمية المدعومة بارتفاع كبير لبورصة وول ستريت، بعد انخفاض أرباح الشركات الصناعية الصينية، الذي سلط الضوء على الضغوط الواقعة على الاقتصاد العالمي. وتراجعت الأسهم الأمريكية تراجعا حادا يوم الخميس.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.6 بالمئة يوم الخميس، مما قلل من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 15.23 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ منتصف أغسطس آب عند 15.27 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 793.80 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1266.60 دولار للأوقية.