فرنسا تدعو "إسرائيل" لإعادة النظر في الموافقات على بناء مستوطنات بالضفة

دعت فرنسا يوم الخميس "إسرائيل" إلى إعادة النظر في الموافقات التي صدرت مؤخرا لبناء أكثر من ألفي منزل للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة قائلة إنها ستخرق القانون الدولي.

ووافقت ما تسمى بـ "اللجنة العليا للتخطيط في إسرائيل"، يومي 25 و26 ديسمبر كانون الأول، على بناء 2191 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات الإسرائيلية رغم عدم إصدار تصاريح بناء حتى الآن.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان ”فرنسا تدين هذا القرار الذي يوسع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.“

وأضافت أن المستوطنات قوضت أسس حل الدولتين الذي يمثل ”السبيل الوحيد لضمان سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين وزادت التوتر“ داعية السلطات الإسرائيلية إلى إعادة النظر في القرارات.

وتعتبر معظم الدول أن جميع المستوطنات التي بنتها "إسرائيل" في الأراضي المحتلة غير قانونية. وتعارض اسرائيل هذا وتقول إن مستقبل المستوطنات يجب أن يتحدد في محادثات السلام مع الفلسطينيين.