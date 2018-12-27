المكتب الإعلامي الحكومي يعلق على تحقيق "فساد في توزيع المنحة العُمانية"

اعلن المكتب الإعلامي الحكومي أن المعلومات -التي وردت في التحقيق الصحفي المتعلق بمنحة الهيئة العمانية للأعمال الخيرية- "أُخذت بجدية كبيرة، وتم تكليف جهات حكومية عديدة بدراسة كل ما ورد فيه من ادعاءات واخضاعها للفحص بموضوعية، للتأكد من صحة ما ورد فيه من اتهامات، وسيتم وضع كافة الجهات المعنية بنتائج المتابعة والتدقيق وبالإجراءات المتخذة من جهات الاختصاص فور الانتهاء من ذلك".

وأعرب المكتب الإعلامي الحكومي -في بيان صحفي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه- عن استغرابه من الزج باسمه من خلال ادعاء معدة التحقيق بوجود بيان منسوب إليه، رغم عدم صدور أي تعقيب أو بيان رسمي على التحقيق منذ نشره، والجميع يعلم قنوات ووسائل وعناوين النشر للمكتب، مشيراً إلى أن المكتب هو من سهّل للصحفية إتمام إجراء التحقيق وعمل المقابلات اللازمة والحصول على الوثائق والمستندات التي طلبتها، وقد حضر رئيس المكتب شخصيا إجراء المقابلة التي تمت مع وكيل وزارة التنمية الاجتماعية ومدتها ساعتين.

وعبر المكتب الإعلامي الحكومي "عن احترامه لحرية الصحافة وتقديره لدورها المسؤول كسلطة رابعة وأهميتها كشكل من أشكال الرقابة والمساءلة المجتمعية على الأداء الحكومي، سيما الصحافة الاستقصائية منها، ونشرُف بأننا نعطي نموذجا منفتحا في النظرة لهذا الفن الصحفي، طالما كان ملتزما بأصول المهنة والقواعد الأخلاقية والسلوكية المتعارف عليها؛ ما انعكس على رواج التحقيقات ووصول بعضها للمنافسة في المسابقات والحصول على جوائز دولية".

وأكد المكتب الإعلامي سعيه لتحسين بيئة الممارسة الصحفية، والتوجيهات لدى كافة المؤسسات الرسمية تسهيل عمل الصحفيين وتوفير ما يحتاجونه من معلومات وبيانات؛ رغم عدم وجود قانون لحق الحصول على المعلومات أو مواد قانونية ملزمة بتوفير هذه المعلومات.

وفي السياق، ثمن المكتب الإعلامي الحكومي عاليا "الدور الإغاثي والتنموي الهام الذي تبذله الهيئة العمانية للأعمال الخيرية، وقيامها بتمويل هذا المشروع وغيره من المشاريع الكبيرة في شتى المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية".