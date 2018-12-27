اتفاق بين الأطر الطلابية و رئاسة جامعة القدس المفتوحة لانهاء أزمة الجامعة

جرى مساء اليوم الخميس توقيع اتفاق بين الأطر الطلابية ورئاسة جامعة القدس المفتوحة ، بموجبه تنتهي ازمة الجامعة، وانتظام الدوام في فروع قطاع غزة.

و أشارت مصادر خاصة الى أن الاتفاق يضمن عدم حرمان اي طالب من حقه في التعليم بسبب قرار رفع الرسوم.

و وفقاً للمصادر، فجري الآن وضع اللمسات الأخيرة بين الأطر الطلابية وإدارة جامعة القدس المفتوحة بقطاع غزة لإنهاء الاعتصامات واستئناف الدراسة، ومن أهم بنود الاتفاق:

1- إعفاء خاص بقطاع غزة مقداره ٢ دينار

2- واعفاء ساعة دراسية

3- تحويل صندوق الطالب بقيمة 110000ألاف دينار لطلاب قطاع غزة

4- إرجاع إعفاء الأخوة بنسبة 50%

وما يزيد عن 15 إنجاز حقيقي يخدم طلاب الجامعة.