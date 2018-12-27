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اتفاق بين الأطر الطلابية و رئاسة جامعة القدس المفتوحة لانهاء أزمة الجامعة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:21 - 27 ديسمبر 2018
جامعة القدس المفتوحة جامعة القدس المفتوحة
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جرى مساء اليوم الخميس توقيع اتفاق بين الأطر الطلابية ورئاسة جامعة القدس المفتوحة ، بموجبه تنتهي ازمة الجامعة، وانتظام الدوام في فروع قطاع غزة.

و أشارت مصادر خاصة الى أن الاتفاق يضمن عدم حرمان اي طالب من حقه في التعليم بسبب قرار رفع الرسوم.

و وفقاً للمصادر، فجري الآن وضع اللمسات الأخيرة بين الأطر الطلابية وإدارة جامعة القدس المفتوحة بقطاع غزة لإنهاء الاعتصامات واستئناف الدراسة، ومن أهم بنود الاتفاق:

1- إعفاء خاص بقطاع غزة مقداره ٢ دينار

2- واعفاء ساعة دراسية

3- تحويل صندوق الطالب بقيمة  110000ألاف دينار  لطلاب قطاع غزة

4- إرجاع إعفاء الأخوة بنسبة  50%

وما يزيد عن 15 إنجاز حقيقي يخدم طلاب الجامعة.

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