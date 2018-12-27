ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر

للمرة الأولى.. نتنياهو يزور البرازيل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:04 - 27 ديسمبر 2018
انتخايات نتنياهو انتخايات نتنياهو
مشاركة

غادر الليلة رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للقيام بزيارة إلى البرازيل حيث سيلتقي الرئيس المنتخب جايير بولسونارو وسيشارك في مراسم أدائه اليمين.

وذكر مكتب نتنياهو في بيان صحفي "سيلتقي رئيس الوزراء وزيري الخارجية والدفاع البرازيليين ومن المرتقب أنه سيلتقي مع كل من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا ورئيس هندوراس خوان أورلندو إرننديس وزعماء آخرين".

إضافة لذلك سيلتقي نتنياهو رؤساء الجالية اليهودية في البرازيل وسيشارك في فعالياتها بحضور رئيس بلدية ريو دي جانيرو.

وتوقع البيان أن تساعد الزيارة في زيادة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين "إسرائيل" والبرازيل.

متعلقات