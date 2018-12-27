ترامب: نقدم لإسرائيل 4,5 مليار سنويا وهم يستطيعون حماية أنفسهم

خلال زيارته المفاجأة للقاعدة العسكرية الأمريكية في العراق، قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن الأوضاع في سوريا والعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.

تحدث الرئيس الأمريكي في لقاء مع الصحفيين في القاعدة الأمريكية في العراق، عن المعلومات المتعلقة بانسحاب القوات الأمريكية من سوريا، الأمر الذي يشكل تهديدا لحليفها الاحتلال الإسرائيلي.

وقال ترامب مجيبا "إنني أراه بشكل مختلف، تحدثت مع نتنياهو، وكما تعلمون نحن نمنح إسرائيل 4,5 مليار دولار كل عام، وهم يمكنهم حماية أنفسهم بشكل جيد، كما يمكن مراقبتهم"، بحسب صحيفة "haaretz" الإسرائيلية.

كما أكد ترامب بأن أمريكا ستواصل دعمها للاحتلال الإسرائيلي، كما ألمح إلى أن الولايات المتحدة تقدم لها أكثر من هذا المبلغ.

من جهتها أشار عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن تصريح ترامب حول هذه المساعدات غير دقيق، حيث تخصص أمريكا نحو 3,8 مليار دولار كمساعدات عسكرية سنويا.

هذا وكان قانون أمريكي قد دخل حيز التنفيذ بدءا من 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، يكفل تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 38 مليار دولار على مدة تصل لـ10 أعوام.

وقد تمت الموافقة عليه من أعضاء الكونغرس في 13 سبتمبر/ أيلول، ليوقع عليه ترامب.