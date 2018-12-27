اللواء أبو نعيم: نقدم تقريرا يوميا لوزير الداخلية برام الله

قال اللواء توفيق ابو نعيم قائد قوى الأمن الداخلي في قطاع غزة، إن الداخلية بغزة تقدم تقريرا يوميا لوزير الداخلية في حكومة الوفاق في رام الله.

وأضاف خلال احتفال تأبيني في الذكرى العاشرة للعدوان الاسرائيلي على غزة: "إن الداخلية في قطاع غزة تُقدم تقريرا يوميا لوزير الداخلية في الضفة، لكنه لم يقدم لنا ورقة واحدة، ورغم ذلك سنستمر فيما نحن عليه لنثبت للجميع أن هدفنا واحد حماية أمن المواطن".

وأشار الى أن وزارة الداخلية والأمن الوطني ستبقى في تأدية رسالتها السامية رغم العدوان، ورغم نقص الإمكانيات والكوادر، صامدة تحمي ظهر المقاومة، وستواصل عطائها ودورها في حفظ الأمن وخدمة أبناء هذا الشعب.

وقال إن الأمن كتلة واحدة لا يتجزأ وهو مسؤولية الجميع، وما كانت هذه الحالة الأمنية إلا بتضافر الجهود جميعا من المواطنين والمقاومين والفصائل.

وتابع بقوله: "نحن نحمي أمن المواطن، وأمن القضية، ولا نعمل تحت إطار أو تنظيم، وإنما تحت راية أمن الوطن والمواطن".

وأكد أن الداخلية تقدم أرواح أبنائها تأدية لواجبها تجاه الوطن وحفظا له، وتقدم كل ما لديها حفاظا على هذه المسيرة التي رعاها ويرعاها ذوو الشهداء والأسرى.