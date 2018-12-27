حماس توجه تحذيرا للاحتلال حول مسيرات العودة في غزة

قالت حركة حماس إن الاحتلال الاسرائيلي يحاول تصدير أزمته الداخلية عبر استهداف المدنيين السلميين في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع عبر صفحته على موقع فيسبوك، إن جماهير شعبنا الفلسطيني ستواصل مشاركتها الفاعلة في جمعة "لن نساوم على حقنا في العيش بكرامة" تأكيدا على حقها الثابت في حياة عزيزة وكريمة وحتى تحقيق كامل أهداف المسيرات وإلزام الاحتلال باستحقاقاتها.

وأشار القانوع إلى أن غرفة العمليات المشتركة حذرت الاحتلال من ارتكاب أي حماقه وجريمة ضد شعبنا وهي حاضرة للرد عليه.