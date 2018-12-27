القبض على احد اخطر مهربي المخدرات في غزة

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة في غزة، مساء اليوم الخميس، أنها تمكنت وبالتعاون مع وحدة المهام الخاصة في قوات التدخل وحفظ النظام، من القبض على أحد أخطر مُهربي المخدرات وتجارها.

وقال العقيد أحمد القدرة مدير إدارة المكافحة إنه خلال مهمة نوعية لشرطة المكافحة ووحدة المهام الخاصة بشرطة التدخل، تم إلقاء القبض على المدعو (ا، س) 40 عاماً، في منطقة تل الهوا بمدينة غزة.

ولفت العقيد القدرة إلى أن المذكور يُعد أحد أكبر مُهربي المخدرات وتُجارها وأشدّهم خطراً في قطاع غزة، ومطلوب للأجهزة الأمنية منذ فترة على ذمة عدد من قضايا التهريب والإتجار بالمخدرات.

وأشار إلى أنه تم إحالة المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، مُشدداً على أن شرطة المكافحة ستستمر في تشديد قبضتها على تجار المخدرات، العابثين بحياة المواطنين والمهددين للسلم الأهلي والمجتمعي.