الشيخ خضر عدنان يدعو لتشكيل إدارة موحدة للدفاع عن حقوق الأسرى

أكد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي، الأسير المحرر خضر عدنان أن استخدام العنف مع الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال أمر محزن ومهين.

و دعا الشيخ عدنان لتشكيل إدارة موحدة للدفاع عن حقوق الأسرى في السجون؛ كما تم تشيكل غرفة للعمليات المشتركة.

و أشار عدنان الى أن القمع الصهيوني أدى إلى فقدان بعض الأسرى لأهليتهم الذهنية، موضحاً أن الاحتلال يهدد ويخوف الأسرى المحررين بالاعتقال الإداري.

كما طالب الشيخ خضر عدنان بفضح زيف ديموقراطية الاحتلال من خلال كشف جرائمه بإعدام الأسرى، مثلما حصل بعد اعتقال الأسير صالح البرغوثي حياً ومن ثم قام الاحتلال بإعدامه.

و لفت عدنان الى أن الاحتلال يسعى جاهدا بأن لا تتم صفقة تبادل أسرى جديدة، والمقاومة ستدوس هذا الخيار تحت أقدامها.

كما دعا لتشكيل إدارة موحدة للحركة الاسيرة للدفاع عن حقوق الأسرى في السجون؛ على غرار غرفة العمليات المشتركة في مخيم جنين وقطاع غزة.

و قال عدنان إن ما يحصل بحق الأسرى في السجون هو إعدام وليس إهمال طبي فقط.. خاصة في الرملة و عسقلان.