اجعل 2019 عاما للسعادة.. إليك 14 نصيحة لتحقيق أهدافك

مع نهاية سنة 2018 واستقبال سنة جديدة، قد تكون هذه فرصة لتحسين أمور في حياتك وتطوير ذاتك.

ربما لا يكون الانتقال إلى سنة جديدة أمرا سهلا، وقد تحمل سنة 2019 في طياتها الكثير من الألغاز والتغيرات لنا جميعا، لكن من الإيجابي أن نختار الطريقة الصحيحة لدخول العام.

قائمة الأهداف

وبغض النظر عن هويتنا والمسار الذي اخترناه في الحياة، يجب أن تكون لدينا قائمة تحتوي على الأهداف التي نطمح لتحقيقها خلال السنة القادمة، وبهذا نكون أكثر وعيا بالمشاكل المطروحة أمامنا، مما يعزز قدراتنا على تحقيقها والوصول إليها.

14 نصيحة

وأورد الكاتب جيرالد سينكلير في مقال نُشره موقع أوارنس أكت قائمة بأبرز النصائح التي علينا أن نلتزمها مع اقتراب سنة 2019.

التوجيه والإرشاد

من المهم أن ترتب حياتك وتخطط لكل شيء، ومن الضروري عدم الاستخفاف بالنصائح والإرشادات حتى لو كانت بسيطة.

الإدراك الذاتي

الإدراك الذاتي حالة معقدة للغاية، تتطلب قدرة على قراءة النفس والتأمل الباطني في أفكارنا وأحاسيسنا. ارتق بعقلك وستتمكن من تحقيق نتائج مبهرة.

التحلي بالصبر

غالبية البشر يفتقرون إلى ميزة الصبر، وليس من السهل أن تتكوّن لدينا هذه الصفة المهمة، لكن يستحق الأمر عناء المحاولة.

حاول التنفيس

عليك التنفيس عن جميع المشاعر التي عملت على كبتها طويلا، فالأمر سيعود إيجابا على صحتك النفسية.

تجاوز الماضي

تجاوز التجارب المؤلمة قد يكون أمرا صعبا بالنسبة للكثيرين، إلا أن الحياة تتطلب القيام بهذه الخطوة. وهذا يساعدك على التحول إلى شخص أكثر وعيا وفاعلية.

روح المغامرة

كثيرون أمضوا سنة مملة للغاية، وربما قد حان الوقت للشعور بالمرح والمتعة، وذلك بإضفاء روح المجازفة والمغامرة على حياتنا الروتينية.

المغفرة والعفو

التخلص من مشاعر الحقد والضغينة قد لا يكون سهلا. لذلك، من المهم أن تتمنى الحصول على القوة لتملك القدرة على تجاوز أخطاء الآخرين، ومن الجيد أيضا أن تكون شخصا قادرا على طلب المغفرة والعفو عند ارتكاب أخطاء.

أمنية الصداقة

ليس من السهل الحصول على أصدقاء والاحتفاظ بهم في حياتك، لذلك حاول في مستهل السنة الجديدة أن تعثر على شخص يمكنك الوثوق به، ويمكنك ائتمانه على أسرارك.

أشخاص مهتمون

في كثير من الأحيان ننسى أن نذكّر مَن نهتم لأمرهم بأننا بالفعل نحبهم وأن وجودهم مهم في حياتنا. لذلك، لا تدعهم يتلاشون من حياتك، وأحط نفسك بمن تحبهم ومن يبادلونك المشاعر نفسها.

التفكير السليم

من الضروري أن تكون لديك طريقة تفكير سليمة ليتسنى لك التخلص من الجوانب السلبية في حياتك وامتلاك منظور إيجابي للأشياء، وإذا كنت ترى غالبية الأمور في حياتك من منظور سلبي، فإنك تحتاج لتغيير طريقة تفكيرك وتعاملك.

التمتع بالقوة

جميعنا يتمتع بقوة داخلية، إلا أن معظمنا غير قادر على الاستفادة منها، لهذا فإن من المهم أن تبحث عن الطرق المناسبة للاستفادة من القوة الكامنة فيك.

لطف التعامل

ينبغي أن تتسم طريقة تعاملك مع المحيطين بك باللطف والطيبة المتبادلة. قد يكون الأمر في البداية مثيرا للإحباط، لكن هذا السلوك سيصبح من سمات شخصيتك وستعتاد على الأمر بمرور الوقت.

أهمية السعادة

تمنَّ أن تكون السنة المقبلة مليئة بالأحداث السعيدة، لأن من دون السعادة لا يمكننا أن ننجح أو نزدهر، وكلما كنت تشعر بالسعادة أكثر كانت حياتك أفضل.

التحلي بالشجاعة

من المؤكد أنك ستحتاج للتحلي بالشجاعة في حياتك لمواجهة الكثير من الأوقات العصيبة، ربما لا يضع الكثيرون الشجاعة في قائمة أولوياتهم، إلا أن هذه الميزة مفيدة للغاية في اللحظات الصعبة.