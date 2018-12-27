القبض على 4 لصوص بحوزتهم 15 ألف شيكل

قبضت شرطة محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية اليوم الخميس، على أربعة أشخاص مشتبه بقيامهم بسرقة محال تجارية في مدينه رام الله وبحوزتهم مبلغًا ماليًا كبيرًا.

وأوضحت الشرطة في بيان صحفي أنّها تلقّت بلاغًا بتعرض عدد من المحال التجارية للسرقة؛ وباشرت إجراءات البحث والتحري حتى قبضت على الأشخاص الأربعة المذكورين الذين قاموا بسرقة عدد من المحال التجارية برام الله.

وذكرت أنه بسماع أقوال المقبوض عليهم اعترفوا بالسرقة، وقاموا بتسليم الشرطة مبلغًا ماليًا كبيرًا يقدر بـ،15000 شيكل من الأموال المسروقة من داخل هذه المحلات.

وبيّنت أنه تم توقيف الأشخاص لحين استكمال الاجراءات تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة، فيما تستمر عمليات البحث لإحضار أشخاص آخرين مشتبه باشتراكهم بالسرقات وسرقات أخرى.

وطالبت الشرطة أصحاب المحال والمنازل التي تعرضت للسرقة ولم يتقدموا بشكاوى لدى الشرطة أن يتوجهوا لمديرية شرطة محافظة رام الله لتقديم شكوى.