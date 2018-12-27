الاتحاد الأوروبي: جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية

رفض الاتحاد الأوروبي، قرار حكومة الاحتلال، لإنشاء ألفين و191 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وشدد على أن جميع الأنشطة الاستيطانية غير شرعية، وفقا للقانون الدولي.

وأفاد بيان صادر عن مكتب الممثلة العليا للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، يوم الخميس، أن موقف الاتحاد لم يتغير حيال خطة إسرائيل لإنشاء مستوطنات.

وأوضح البيان "جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية، بموجب القانون الدولي".

من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا بشأن قرار سلطات الاحتلال، جاء فيه أن هذا القرار "يؤدي إلى توسيع المستوطنات في الضفة الغربية". وشدد البيان على أن "بناء المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي وهو ما أكده قرار 2334 لمجلس الأمن للأمم المتحدة".

وحذرت باريس من أن الإجراءات الاستيطانية "تقلل من فرص تنفيذ حل الدولتين سواء على الأرض أو في كفكرة"، مؤكدة أن حل الدولتين يمثل السبيل الوحيد لضمان سلام دائم وعادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بما يؤدي إلى تخفيف التوتر بين الجانبين.

كما دعت فرنسا حكومة الاحتلال إلى إعادة النظر في قرارها.

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة الاحتلال، أنها قررت إنشاء ألفين و191 وحدة سكنية في المستوطنات اليهودية، في الضفة الغربية المحتلة.

ولفت البيان، إلى أن المستوطنات غير القانونية، ألحقت الضرر أيضا بعملية السلام وحل الدولتين.