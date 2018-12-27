الأسير "بشارات" يتخذ إجراءات تصعيدية بسبب المماطلة بعلاجه

أفاد محامي الأسير محمد سعيد بشارات (34عاماً) من سكان بلدة طمون، بأنه سيتخذ إجراءات تصعيدية ضد المماطلة في إجراء عملية مستعجلة له.

وبدأ الأسير المريض بشارات إجراءاته التصعيدية بها يوم الثلاثاء الماضي حيث أعاد أدويته ولم يتناولها، وأبلغ بأنه سيتوقف عن غسيل الكلى اليوم الخميس، في حين سيدخل إضراباً عن الطعام يوم الأحد القادم.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى، بأن الأسير بشارات بحاجة إلى إجراء عملية زراعة كلى، حيث وجد متبرع له وتطابقت الاختبارات بينهما ورغم ذلك ينتظر منذ عدة شهور تحديد موعد العملية، وهو مصاب بالفشل الكلوي؛ بسبب إصابته بجرثومة في المعدة تلقاها نتيجة تسمم غذائي في سجن النقب في شهر أيار من العام 2017.

وأضاف مكتب إعلام الأسرى أن الأسير بشارات متواجد في ما يصطلح الأسرى على تسميته بمسلخ الرملة منذ تعرضه للانتكاسة، وقد تم نقله عدة مرات لمستشفى آساف هورفيه بعد تعرضه لانتكاسات صحية عدة مرات، والأسير بشارات يغسل الكلى ثلاث مرات أسبوعياً.

مكتب إعلام الأسرى أشار إلى أن الأسير بشارات أجرى كامل الفحوصات الطبية التي أكدت على أن حالته تستوجب إجراء عملية زراعة كلى مستعجلة له، ولكن إدارة السجون تماطل في إجراء العملية، في حين لا تسمح حالة محمد الصحية بالتأخير أكثر من ذلك، وفي الوقت الذي تعرض فيه لعدة انتكاسات كادت تودي بحياته، ودخوله في غيبوبة قبل فترة قصيرة.