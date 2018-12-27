غانتس يشكل حزباً إسرائيلياً جديداً للمشاركة في الانتخابات

سجل رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، اليوم الخميس، حزبا جديدا وأطلق عليه "مناعة لإسرائيل"، وفق القناة العبرية السابعة.

وحسب استطلاعات رأي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن حزب غانتس سيحصل على ما بين 10 إلى 16 مقعدا في الكنيست في الانتخابات العامة المقبلة التي ستجري في التاسع من نيسان/أبريل المقبل.

ويعتبر غانتس حزبه كحزب وسطي مسؤول ومعتدل، وليست لديه أية رغبة بأن يكون مقربا من اليسار.

يذكر أن غانتس أجرى محادثات مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق ووزير الأمن الأسبق، موشيه يعالون، حول حزبه وقضية خوض الانتخابات العامة المقبلة في قائمة واحدة.