المحكمة توافق على تسليم إسرائيلي مشتبها به في جريمة قتل لألمانيا

وافقت محكمة في القدس على تسليم إسرائيلي يواجه تهم القتل والسرقة والإيذاء البدني الخطير في مدينة أولم في ألمانيا منذ عام تقريبا ، وفقا لما أعلنته وزارة العدل الإسرائيلية اليوم الخميس.

وألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على المشتبه به (34 عاما) في شباط/فبراير الماضي، بناء على طلب السلطات الألمانية التي طلبت تسليمه لها.

ويشتبه بأن الرجل متورط في اقتحام منزل في أولم بولاية بادن-فيرتمبرج في 6 كانون ثان/يناير 2018 ، حيث كانت تعيش عجوز عمرها( 91 عاما) وولدها (59 عاما) .

ويوجد ثلاثة أشخاص آخرون مشتبه بهم في الحادث.

وتسبب اقتحام المنزل في استيقاظ الابن ،الذي تعرض للضرب بشدة من جانب الجناة وتم سحبه إلى غرفة أخرى وتقييده وتكميمه.

وتردد أن اللصوص أيضا هاجموا الأم العجوز وأصابوها بكدمات قبل أن يسرقوا المال والمجوهرات من المنزل ويلوذوا بالفرار.

واستدعت المرأة السلطات ، وتم نقل الابن إلى المستشفى ، حيث تم إعلان وفاته لاحقا متأثرا بإصابات في الرأس وحالة اختناق.

وغادر المشتبه به ألمانيا إلى إيطاليا ثم إلى إسرائيل.

ويخضع اثنان آخران من المشتبه بهم، وهما رجل من جورجيا وزوجته من كازاخستان، للمحاكمة فيما يتعلق بالقضية، أما المشتبه به الرابع فلا يزال طليقا. ومن المقرر أن تستمر محاكمة الزوجين حتى 11 كانون ثان/يناير المقبل.