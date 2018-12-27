هل سيرحل "محمد صلاح" عن ليفربول بسبب لاعب "إسرائيلي"؟

حالة من الأخذ والرد تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي عقب التقارير الصادر عن نادي ليفربول والحديث عن قرب التعاقد مع اللاعب مؤنس دبور مهاجم منتخب "إسرائيل".

ولد دبور بمدينة الناصرة وينتمي لفلسطينيي عام 48، لكنه فضّلَ اللعب في صفوف منتخب الكيان المحتل.

أشارت تقارير صحفية أن الدولي المصري محمد صلاح هدد بالتخلي عن فريق ليفربول إذا ضم النادي الإنجليزي اللاعب الإسرائيلي من أصل عربي مؤنس دبور.

ونقلت التقارير عن صلاح قوله إنه سيترك ليفربول إذا ما ضم الفريق، الذي يتصدر بطولة البريميرليغ حاليا، دبور، لاعب المنتخب الإسرائيلي وفريق ريد بول سالزبورغ النمساوي.

يشار إلى أن صلاح كان قد رفض في وقت سابق مصافحة اللاعبين الإسرائيليين بحجة أنه كان يثبت رباط حذائه خلال المباراة بين فريق مكابي تل أبيب وفريقه السابق بازل السويسري عام 2014.

وكانت تقارير عدة ذكرت أن ليفربول يراقب عن كثب اللاعب مؤنس دبور ويفكر جديا بضمه كبديل للبرازيلي روبيرتو فيرمينو.

نشطاء مواقع التواصل شددوا على ضرورة اتخاذ صلاح موقفًا قويًا وجريئًا في حال قرر ناديه ضم اللاعب "دبور"، فيما رأى البعض ضرورة تركيز صلاح على اللعب والبقاء في مستوى متميز وعدم التدخل في قرارات النادي.

واحتدم الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين من يدعو صلاح إلى مغادرة ليفربول وآخر يرفض إقحامه في "حرب سياسية".

ويرى مغردون أن تعاقد دبور مع ليفربول سيحرج صلاح ويضعه في مأزق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي يرفض خلط السياسة بالرياضة.

في حين حذر آخرون من الضغط على صلاح بسبب اللاعب الإسرائيلي لأنه "سيهدد مسيرته الكروية".

#ليفربول يدرس التعاقد مع مهاجم منتخب #إسرائيل موانيس دابور في يناير.. قضية جديدة تنتظر محاصرة #صلاح؟ — walid eladawy (@walideladawy) December 24, 2018

ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية بأن النجم محمد صلاح اللاعب المصري المحترف فى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي أبلغ إدارة فريق ليفربول الإنجليزي بالرحيل عن الفريق فى حالة تعاقدهم مع المهاجم الإسرائيلي مؤنس دبور لاعب منتخب إسرائيل ومهاجم فريق ريد بل سالزبورج النمساوي، pic.twitter.com/DU2Eh35eD9 — salah amer (@salahamer16) December 26, 2018

لمصلحة محمد صلاح، ومؤنس دبّور، إنّه صلاح برفض يلعب معه وهو لاعب المنتخب الإسرائيليّ. لمصلحة محمد صلاح عشان المبدأ والقضيّة والجمهور، ولمصلحة دبّور بلكي يفهم ويترك منتخب إسرائيل، ويقدّم حاله كلاعب عالميّ، فلسطينيّ، واضح الهويّة والمعالم والقضيّة. — razi nabulse (@razinablse) December 26, 2018

لو تعاقد #ليفربول في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة مع مؤنس دابور مهاجم نادى سالزبورغ النمساوي ومنتخب إسرائيل، هل ستطالب #محمد_صلاح برد فعل ما ، أم أنك ستتفهم عدم رده بكونه لاعبا محترفا . pic.twitter.com/bMquzIV5yA — حيدر عبد الحق (@haidarabdulhaq) December 24, 2018

محمد صلاح أبلغ إدارة فريق ليفربول الإنجليزي بالرحيل عن الفريق فى حالة تعاقدهم مع المهاجم الإسرائيلي مؤنس دبور لاعب منتخب إسرائيل ومهاجم فريق ريد بل سالزبورج النمساوي، وذلك للحساسية التى سوف يخلقها التعاقد مع هذا اللاعب بين كل من محمد صلاح والإسرائيلي مؤنس دبور. — abeer (@abeerabeeer) December 26, 2018

يسعدنى و يسعد كل عربى حر ان ده يكون موقف محمد صلاح إسرائيل هتفضل العدو الاول و الابدى للعرب لا تنخدعو بحكام العرب فالشعوب كما تكرهمم تكرهكم ولا بقليل من الخونه الذين يرحبون بكم إسرائيل عدو محتل مغتصب لارض فلسطين كل عربى حر اتولد على حب الوطن و كره إسرائيل https://t.co/SE33nUikpu — Gemy (@gemyDowidar14) December 26, 2018