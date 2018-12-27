ما حقيقة انخفاض ساعات وصل الكهرباء في قطاع غزة؟

نفى مدير العلاقات العامة والاعلام في شركة توزيع الكهرباء محمد ثابت، تغيير جدول توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، مؤكداً ان الجدول المعمول به حالياً هو (8 ساعات وصل و8 فصل).

وأوضح ثابت في تصريح لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" أن بعض المناطق في قطاع غزة تشهد عجز في ساعات وصل الكهرباء بسبب المنخفض الجوي"، مشيراً إلى أن الأحمال تزداد في فصل الشتاء الأمر الذي يؤدي إلى تقليص ساعات الوصل اضطرارياً.

ولفت إلى أن زيادة الضغط على الأحمال تكون بسبب تشغيل الأسر الفلسطينية لكافة الأجهزة الإلكترونية بشكل متزامن إضافة إلى أن الأجواء الماطرة والعاصفة تدفع بالناس إلى المكوث في منازلها وعدم الخروج منها ما يضطرهم إلى تشغيل الأجهزة الإلكترونية.

وبين أن الكهرباء المتوفرة 200 ميجا واط وهذه الكمية تكفي للعمل بجدول الـ8 ساعات وصل و8 فصل وزيادة؛ لكن في فصل الشتاء الكمية نفسها متوفرة لكن الأحمال الزائدة تعرقل العمل بالجدول ذاته.

وأشار إلى أن فترة الذروة في فصل الشتاء تبدأ من قبل المغرب حتى الساعة الـ8 ليلاً وفي هذه الفترة تحتاج شركة الكهرباء إلى 550 ميجا واط لهذا السبب يتم تقليص الساعات.

يُشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يورد الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة بعد اتفاق مع دولة قطر ضمن تهدئة الأوضاع الأمنية على حدود القطاع بسبب مسيرات العودة وكسر الحصار.

ويعاني قطاع غزة من أزمة حادة في الكهرباء منذ عام 2006 عقب قصف "إسرائيل" لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة بالقطاع.