السعودية تعفي الجبير من منصبه وزيراً للخارجية

صدر أمر ملكي في السعودية يقضي بإعادة تأليف مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز وإعادة تأليف مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

وكالة الأنباء السعودية قالت إنه جرى إعفاء عادل الجبير من مهماته كوزير لخارجية المملكة، وتعيين إبراهيم العساف بدلاً منه. وفي الحكومة الجديدة سيتسلم الجبير وزارة دولة للشؤون الخارجية.

كذلك، أمر الملك سلمان بتعيين عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزيراً للحرس الوطني.

هذا وعيّن عبد العزيز بن تركي الفيص رئيساً للهيئة العامة للرياضة بدلاً من تركي آل الشيخ الذي سيرأس هيئة الترفيه.

وستنشأ هيئة باسم " الهيئة السعودية للفضاء"، على رأسها سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.