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افتتاح السفارة الإماراتية رسميا في دمشق

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:53 - 27 ديسمبر 2018
الامارات الامارات
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من المقرر أن تفتتح الإمارات العربية المتحدة سفارتها في العاصمة السورية دمشق بشكلٍ رسمي، اليوم الخميس، حسبما ذكر مصدر في وزارة الخارجية السورية لوكالة "سبوتنيك".

وقال المصدر: "سيتم افتتاح السفارة الإماراتية رسميا بعد ظهر اليوم، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول من سيحضر الافتتاح من الجانبين السوري والإماراتي".

وكانت الحكومة السورية أبدت ترحيبها بأي خطوة عربية باتجاه عودة السفارات إلى العاصمة دمشق وتفعيل عملها من جديد.

ويأتي ذلك بعد سنوات من إغلاق عدد من سفارات الدول العربية بعد بدء الحرب السورية.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن نائب وزير الخارجية السورية فيصل المقداد، قوله فيما يتعلق بالأنباء التي تحدثت عن احتمال عودة دولة الإمارات العربية المتحدة لفتح سفارتها في سوريا: "نحن نرحب بأي خطوة من أجل أن تعيد كل الدول العربية التي أغلقت سفاراتها العمل على أرض الجمهورية العربية السورية، وقرار إعادة السفارة يخص الإمارات وهي دولة ذات سيادة، وهي التي تعلن وتذيع هذا الخبر".

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