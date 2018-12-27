أبو نعيم: نقدم تقريرًا يوميًا بعملنا في غزة لوزير الداخلية الحمد الله ولكن دون رد

أكد مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء توفيق أبو نعيم اليوم الخميس، بأن الداخلية بغزة تقدم بشكل يومي تقاريرها لوزير الداخلية بالضفة لكن الوزير في إشارة" للحمد لله لم يقدم لهم لو ورقة واحدة، مشيرًا إلى أنهم سيستمرون فيما هم عليه للإثبات للجميع أن الهدف واحد وهو أمن المواطن.

واعتبر اللواء أبو نعيم خلال الاحتفال الذي أقامته وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة ف في اليوم الوطني لشهداء وزارة الداخلية وفي الذكرى العاشرة لحرب 2008 ، ان الأمن كتلة واحدة لا تقبل التجزئة، مؤكدًا أنه مسؤولية الجميع وليس عناصر الداخلية فقط.

واستذكر أبو نعيم الأسماء اللامعة للشهداء الأبرار وزير الداخلية الشهيد سعيد صيام وقائد الشرطة اللواء توفيق جبر وقائد الأمن والحماية العقيد إسماعيل الجعبري، مضيفًا أن هذا اليوم وهذه الذكرى سجلت في تاريخ شعبنا الفلسطيني.

وأشار أبو نعيم إلى أن تضافر الجهود جهود المواطنين والمقاومين والفصائل وكل من داست قدمه تراب هذا الوطن هي التي أدت لهذه النتيجة من الاستقرار الأمني.

وأكد أبو نعيم أن وزارته تحمي أمن المواطن وأمن الأمة وأمن القضية وإنما تحت راية أمن الوطن والمواطن، وانها ستبقى شامخة وصامدة وتحمي ظهر المقاومة وتحفظ أمن الوطن والمواطن رغم العدوان والحصار ونقص الإمكانيات والكوادر