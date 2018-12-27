عاصفة انتقادات تضرب محمد صلاح

سواء تألق أو قدم مباراة عادية يستحوذ محمد صلاح على اهتمام الصحف والمواقع الرياضية في إنجلترا والعالم عقب كل مباراة يظهر بها بقميص ليفربول، وإن لم يكن الأمر بشكل إيجابي هذه المرة.

أمام نيوكاسل، امس الأربعاء، وفي جولة منتصف المشوار للدوري الإنجليزي، ضرب "الريدز" برباعية نظيفة.. انتصار منح لاعبي يورغن كلوب صدارة ترتيب البريميرليغ بفارق مريح، 6 نقاط، عن أقرب مطارديه، فيما هز "الملك المصري" الشباك مرة واحدة من ركلة جزاء أثارت جدلا، وصنعت عاصفة من ردود الأفعال.. الغاضبة.

شنت جماهير نيوكاسل هجوماً على صلاح، بسبب ركلة الجزاء التي حصل عليها، ونفذها بنجاح في بداية الشوط الثاني، وذلك بدعوى تعرضه لإعاقة خفيفة من مدافع نيوكاسل، بول دوميت، ليحتسبها الحكم ركلة جزاء وسط اعتراضات لاعبي الفريق الضيف.

ردود الأفعال على ركلة الجزاء جاءت في معظمها سلبية للغاية، ونقل موقع صحيفة "آس" الإسبانية عن تقارير أنها، في أفضل الأحوال، مشكوك فيها.

وأوضح الموقع أن هذه الركلة هي الأولى لليفربول على ملعبه "أنفيلد" منذ نوفمبر 2017، كما شدد على أن مشجعي نيوكاسل يطلبون تفسيرا "للسبب الذي دعا الحكم لاحتساب مثل هذه الركلة".

وأظهرت الإعادة التليفزيونية للعبة أن الاحتكاك الذي وقع بين محمد صلاح ومدافع نيوكاسل بول دوميت "ضعيف"، ورأى كثيرون أن النجم المصري لا يستحق ركلة جزاء، كما قالوا إن صلاح سقط بشكل مبالغ فيه.

وأردف الموقع الرياضي أن جماهير ليفربول "ستدافع عن صلاح" وتؤكد أن دوميت أقدم على خطأ حقيقي يستوجب ركلة الجزاء

لكن جماهير شنت هجوما حادا على صلاح، بلغ حسب "آس" حد مطالبة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بمعاقبته بدعوى "التمثيل وخداع الحكم".

وأظهرت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي "عاصفة غضب" نادرة على "مو" الذي عرف دائما بدماثة الخلق، ولطالما حظي باحترام الجماهير الإنجليزية، على اختلاف ميولها.

ونقل موقع "آس" عن أحد المشجعين: "مو صلاح خدع الحكم بعدما سقط بشكل مبالغ فيه، الاتحاد الإنجليزي يجب أن يتخذ قرارا ضده".

وكتب آخر: "لابد من تطبيق تقنية الفيديو في البريميرليغ سريعاً للقضاء على مثل هذه التصرفات من اللاعبين".

واعترض ثالث: "بيريز (مهاجم نيوكاسل) تعرض للضرب في الوجه ولم يحصل على ركلة جزاء، صلاح تم لمسه فقط بالذراع وحصل على ركلة جزاء.. التحكيم سيئ جدا".

وتساءل مشجع آخر "هل سيتم عقاب محمد صلاح بالإيقاف مباراتين بعد خداعه للحكم"؟، وأردف آخر: "من جديد محمد صلاح يغوص في أرض الملعب ويخدع الحكم"، وكلها تغريدات نقلها موقع "آس".

يشار إلى أن صلاح أحرز الهدف الثاني عشر له في الموسم حتى الآن، وبقي ثانيا على لائحة هدافي البطولة، بالتساوي مع مهاجم توتنهام هاري كين، بفارق هدف خلف نجم أرسنال، الغابوني بيير أوباميانغ.