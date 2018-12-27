مجموعة الاتصالات الفلسطينية تدعم مشروع تنموي لمجلس قروي أبو شخيدم

وقعت مجموعة الاتصالات الفلسطينية ومجلس قروي أبو شخيدم اتفاقية دعم مشروع تنموي للبلدة، حيث وقع الاتفاقية حسام قنداح رئيس المجلس ورائد عواد مدير المسؤولية الاجتماعية في المجموعة.

وقال رئيس المجلس حسام قنداح إن توقيع الاتفاقية يأتي إنسجاما مع الخطة الاستراتيجية للمجلس المتمثلة في استمرار النهوض في السياسة الخدماتية والتنموية، والتشبيك مع المؤسسات المحلية لتحقيق الخدمة الأفضل للمواطن، والوصول إلى كافة شرائح البلدة. وخلص قنداح إلى القول إن المشروع سوف يلقي بظلال إيجابية على البلدة والبلدات المجاورة وتمنى على جميع المؤسسات أن تساهم في النهوض في القرية والقرى المجاورة، وأعرب قنداح عن جزيل شكره لمجموعة الاتصالات الفلسطينية.

من جهته قال رائد عواد" إن دعم مثل هذه المشاريع ينسجم مع سياسة مجموعة الاتصالات الفلسطينية في المسؤولية المجتمعية الهادفة إلى نقل هذا النوع من المساعدات من الطابع الاغاثي إلى التنموي".

وتابع عواد قائلا "نوقع هذه الاتفاقية اليوم، دعما للمشاريع الحيوية التنموية التي تساهم في تنمية المناطق المهمشة وتساهم في تطورها ولفتح مصادر الدخل للأهالي البلدة من اجل النهوض بمرافقها وخدماتها المقدمة للجمهور.

وشدد عواد على أن هذا المشروع سيساهم في التخفيف من الأعباء المالية على المجلس وتطوير أعماله ولتقديم الخدمة الافضل للمواطنين.