الشرطة السودانية تعلن عودة الهدوء لكل ولايات البلاد

أعلنت الشرطة السودانية، مساء الأربعاء، عودة الهدوء إلى جميع ولايات البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم الشرطة اللواء، هاشم علي عبد الرحيم.

وقال إن الأحوال الأمنية هادئة في كل الولايات (18 ولاية).

وأضاف عبد الرحيم: “لم ترد أي بلاغات عن أحداث شغب أو احتجاجات”.

وأشار إلى أن الولايات تشهد هدوءاً تاماً بما فيها الخرطوم، وأن دوائر الشرطة لم تسجل أي أحداث.

ومنذ الـ19 من الشهر الجاري، شهدت 13 ولاية احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بإسقاط النظام، أدت إلى سقوط قتلى وعشرات الجرحى.

وأعلنت الحكومة في وقت سابق أن عدد القتلى بلغ 8، فيما تقول المعارضة إن عددهم بلغ 22 قتيلا.

والثلاثاء، أعلنت منظمة العفو الدولية أن عدد القتلى في احتجاجات السودان 37 شخصا.