اعتقالات ومواجهات بالضفة الغربية المحتلة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية: "إن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من المواطنين من مدن نابلس، وبيت لحم، ورام الله، والقدس".

ففي مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد أحمد سعودي عقب اقتحام منزله.

كما اعتقلت الشاب "فرج حمادنة" واستجوبت ميدانياً الأسير المحرر "أدهم الشولي" في بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس.

وفي بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى زياد يوسف موسى (17 عاماً) والشاب بشار حسن موسى (19عاماً)، عقب اقتحام منازلهم فجر اليوم، إضافة لاعتقال الشاب "محمد بنات" على حاجز "الكونتينر" شمال شرق ‎بيت لحم.

واندلعت مواجهات فجر اليوم بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة نعلين شمال غرب رام الله، عقب اقتحام الاحتلال البلدة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

واقتحمت قوة للاحتلال الإسرائيلي "حي عين اللوزة" في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وفتشت بيوت المقدسية، دون أن يبلغ عن وجود اعتقالات.