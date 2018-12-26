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برهوم: أكاذيب وافتراءات الحمدالله مكشوفة ولم تنطلي على أحد

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:22 - 26 ديسمبر 2018
فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس
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قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن أكاذيب وافتراءات رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني، مكشوفة ولم تعد تنطلي على أحد.

وأضاف في تصريح له تعقيباً على تصريحات الحمدالله لقناة الميادين، أن ما يقوم به الحمدالله من دور قمعي بوليسي ضد أهلنا في الضفة، وحماية العدو والاستقواء به، لا ينفصل عن جرائمه ضد الإنسانية بمشاركته في حصار غزة، والتسبب في عذابات وآلام أطفالها وسكانها، فليرحل؛ فشعبنا لا يمثله إلا الوطنيون الشرفاء.

يشار إلى أن رئيس الوزراء تحدث مطولاً في مقابلة له مساء اليوم عن الأوضاع السياسية والأمنية في الأراضي الفلسطينية.

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