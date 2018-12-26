ترامب يزور العراق ويلتقي الجنود الأمريكيين

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب "زار العراق في وقت متأخر من ليلة الميلاد والتقى الجنود الأميركيين".

وكشفت مصادر للميادين، أنّ "الرئاسات العراقية رفضت طلب ترامب عقد لقاء معه في قاعدة عين الأسد في الأنبار".

وأشار ترامب في تصريحه للصحافيين إلى أنّ "وجودنا في سوريا لم يكن أبداً بلا نهاية، لكن لا خطط على الإطلاق لسحب القوات الأميركية من العراق"، وأضاف "قد نستخدم العراق كقاعدة إذا أردنا القيام بشيء في سوريا".

ودافع ترامب عن قرار سحب القوات الأميركية من سوريا وعبّر عن اعتقاده بأن كثيرين سيقتنعون بطريقة تفكيره.

وتعليقاً على استقالة وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، أوضح ترامب أنّه ليس في عجلة من أمره لاختيار وزير دفاع جديد، مبرزاً أنّ القائم بأعمال الوزير باتريك شاناهان "قد يبقى في المنصب لفترة طويلة".

وفيما يتعلق بإغلاق الحكومة الأميركية، تحدث الرئيس الأميركي عن أنّه "مستعد للانتظار مهما طال الوقت لتحقيق أمن الحدود".

يذكر أنّ المتحدثة باسم البيت الأبيض، أكدت أنّ ترامب زار قاعدة الأسد الجوية في الأنبار في العراق برفقة زوجته ميلانيا لـ"توجيه الشكر للجنود الأميركيين في ليلة الميلاد"، وأن الزيارة استمرت 3 ساعات، تلقى خلالها ترامب إيجازاً من القادة العسكريين والسفير الأميركي لدى بغداد.