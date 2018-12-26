الكنيست يصادق نهائياً على حل نفسه والانتخابات في نيسان

صوّت "الكنيست" الإسرائيلي بالقراءات الثلاث، على حلّ نفسه مساء اليوم الأربعاء، والذهاب لانتخابات مبكرة في 9 إبريل/ نيسان، القادم.

وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" أن 102 من أعضاء الكنيست صوّتوا لصالح القرار بالقراءة الثالثة، ولم يعارضه سوى عضوي كنيست.

وكانت أحزاب الائتلاف الحكومي في "إسرائيل"، وبموافقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قد قررت الإثنين، الاتفاق على حل الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة في إبريل/ نيسان المقبل.

وجاء القرار المفاجئ مع تعثر التوصل إلى حل لأزمة ائتلافية بشأن تمرير قانون التجنيد للحريديم، بعدما أعلن زعيم حزب "ييش عتيد" يئير لبيد، قرار حزبه التصويت ضد قانون التجنيد الذي كان يفترض عرضه على الكنيست وإقراره نهائياً.