صور | ماراثون رياضي على شرف شهداء مسجد القسام

نظمت اللجنة الرياضية العامة لحركة الجهاد الاسلامي في محافظة شمال غزة ماراثون رياضياً على شرف شهداء مسجد الشهيد عز الدين القسام، وذلك أمس الثلاثاء 25/12 انطلاقا من ساحة مسجد القسام.

وشارك في الماراثون العديد من العدائين، حيث جاب الماراثون العديد من المناطق في محافظة الشمال ومن ثم العودة إلى نفس نقطة الإنطلاق.

وتمكن العداء أحمد جابر من الفوز بالمركز الأول، وجاءت المراكز السبعة الأخرى على النحو التالي: علاء شاهين، بلال زيادة، أحمد صباح، محمود ميمة، محمد المدهون، نهاد مسلم، يوسف شاهين.

وبحضور الأستاذ جميل لبد مسئول اللجنة الرياضية العامة في قطاع غزة وعدد من الشخصيات الرياضية والإعتبارية في شمال غزة كرمت اللجنة الرياضية الفائزين بالمراكز الأولى في الماراثون.





















































































































