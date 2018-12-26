رونالدو ينقذ يوفنتوس من الهزيمة أمام أتالانتا

أنقذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس من الهزيمة أمام مضيفه أتالانتا اليوم الأربعاء في المباراة التي انتهت بالتعادل هدفين لمثلهما ضمن منافسات الأسبوع 18 من الدوري الإيطالي.

وكان يوفنتوس السباق للتسجيل، عبر بيرات ديمسيتي، بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 2، ثم تعادل دوفان زاباتا لأتالانتا في الدقيقة 24، ثم أضاف الثاني بالدقيقة 56، وتمكن كريستيانو رونالدو من خطف التعادل، في الدقيقة 78.

وارتفع رصيد يوفنتوس بهذه النتيجة، لـ50 نقطة، في صدارة الدوري، فيما ارتفع رصيد أتالانتا لـ25 نقطة، في الترتيب الـ7.