ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. رياضة دولية
  3. عرض الخبر

رونالدو ينقذ يوفنتوس من الهزيمة أمام أتالانتا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:06 - 26 ديسمبر 2018
رونالدو رونالدو
مشاركة

أنقذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس من الهزيمة أمام مضيفه أتالانتا اليوم الأربعاء في المباراة التي انتهت بالتعادل هدفين لمثلهما ضمن منافسات الأسبوع 18 من الدوري الإيطالي.

وكان يوفنتوس السباق للتسجيل، عبر بيرات ديمسيتي، بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 2، ثم تعادل دوفان زاباتا لأتالانتا في الدقيقة 24، ثم أضاف الثاني بالدقيقة 56، وتمكن كريستيانو رونالدو من خطف التعادل، في الدقيقة 78.

وارتفع رصيد يوفنتوس بهذه النتيجة، لـ50 نقطة، في صدارة الدوري، فيما ارتفع رصيد أتالانتا لـ25 نقطة، في الترتيب الـ7.

متعلقات