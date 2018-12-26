العالول يؤكد ضرورة بلورة موقف رسمي وشعبي لمقاطعة السلع الاسرائيلية

أكد نائب رئيس حركه "فتح" محمود العالول ضرورة بلورة موقف رسمي وشعبي بمقاطعة الخضار والفواكه الإسرائيلية، ردا على القرار الإسرائيلي بمنع الخضار والفواكه الفلسطينية من التوريد للسوق الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد، اليوم الأربعاء، في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركه "فتح" بمدينة رام الله، بحضور مفوض التعبئة والتنظيم جمال محيسن، ونائبه عبد المنعم حمدان، والمنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك صلاح هنية، وريم مسروجي وفيحاء البحش وإياد عنبتاوي عن جمعية "دعم المنتج الفلسطيني"، والأمين العام لاتحاد الفلاحين جمال حماد، ووكيل وزارة الزراعة عبد الله لحلوح، وهيثم الوحيدي ممثلا عن وزارة الاقتصاد الوطني.

ودعا العالول ائتلاف الجمعيات والاتحادات الزراعية والغرف التجارية وتجارنا البواسل إلى حماية المنتوج الوطني وتوسيع حملات المقاطعة لمنتوجات الاحتلال، مؤكدا أنه "في ظل السياسات العدوانية المستمرة الأمر يحتاج منا وفي الحد الأدنى لمقاطعة بضائع الاحتلال وحماية المنتوج الوطني".

وأكد محيسن أن تعميما سيوجه لأقاليم حركه "فتح" ليكونوا جزءا من الحالة الشعبية والرسمية، مشيرا إلى أن موقف حركه "فتح" واضح تجاه المقاطعة.

بدوره، شدد هنية على ضرورة بلورة خطة ممنهجة للنهوض بالقطاع الزراعي ومنع التهريب وحماية مربي الدواجن والمواشي.