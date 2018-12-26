ليفربول يكتسح نيوكاسل برباعية وصلاح يلحق بأوباميانغ

اكتسح فريق ليفربول، اليوم الأربعاء ضيفه نيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل كل من الكرواتي ديان لوفرين (12) والمصري محمد صلاح (47 من ركلة جزاء) والسويسري شيردان شاكيري (79) والبرازيلي فابينيو (85) أهداف ليفربول.

ولحق الدولي المصري محمد صلاح بالغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ، مهاجم أرسنال، في صدارة لائحة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 12 هدفاً.

ورفع ليفربول رصيده إلى 51 نقطة، ليبتعد أكثر في الصدارة مستغلا تعثر مانشستر سيتي بالخسارة من ليستر، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 17 نقطة في المركز 15.