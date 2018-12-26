لبنان يعتزم التقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد "إسرائيل"

تعتزم السلطات اللبنانية التقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد "إسرائيل"، والتي كاد أن يتسبب سلاحها الجوي في حدوث كارثة إنسانية.

وقال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني يوسف فنيانوس عبر تغريدة على حسابه في "تويتر":"وكان اتفاقا على أن يتقدم لبنان بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل وأخذ القرار الذي يحمي لبنان ومدنييه".

وقال الوزير، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إنه أجرى اتصالا برئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، وضعه من خلاله بوقائع ما جرى أمس: "إذ نجا لبنان بأعجوبة من كارثة إنسانية كادت تصيب ركاب طائرتين مدنيتين في الأجواء اللبنانية أثناء استباحة الطيران الإسرائيلي للأجواء اللبنانية في عدوانها على جنوب دمشق".

وأغارت طائرات حربية إسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، انطلاقا من الأجواء اللبنانية عبر صواريخ على مواقع للجيش السوري غرب دمشق.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية إن الضربات الجوية، التي نفذتها "إسرائيل" على سوريا، تمت مرة أخرى "تحت غطاء" طائرتين مدنيتين.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، الصادر اليوم الأربعاء: "نلفت انتباهكم إلى أن الغارات الجوية شنتها الطائرات الإسرائيلية مرة أخرى "تحت غطاء" طائرتين مدنيتين، متجهتين إلى مطاري دمشق وبيروت".

وأعربت الوزارة عن قلقها من الضربات الإسرائيلية على سوريا وكيفية تنفيذها، مشيرة إلى أنها انتهاك صارخ لسيادة سوريا وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأضافت أنه "وفقا للمعلومات الواردة، فقد هاجمت 6 طائرات من طراز "إف-16"، تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي ضواحي دمشق، يوم 25 كانون الأول/ ديسمبر، وذلك أثناء وجودها في المجال الجوي اللبناني".