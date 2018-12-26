تحذير من الشرطة للسائقين خلال المنخفضات

ناشدت الشرطة، المواطنين ضرورة توخي الحيطة والحذر عند القيادة على الشوارع داخل وخارج المدن والقرى، خاصة في اللحظات الأولى من هطول الأمطار والثلوج المتفرقة، خلال المنخفضات الجوية المتوقعة، ما يؤدي إلى تكوين طبقة زلقة على الأرض الأمر الذي يزيد من إمكانية الانزلاق.

وأكدت الشرطة، في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء، ضرورة مراعاة والحفاظ على المسافة الكافية بين المركبات وعدم استخدام الفرامل بشكل مفاجئ، والقيادة بغيار واطئ حرصا على سلامة الجميع.

وأهابت بالمواطنين والسائقين، ضرورة أخذ الحيطة أثناء المنخفض الجوي المرتقب، محذرة من: شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة، وتشكل السيول والفيضانات في المناطق المنخفضة والأودية، وخطر الانزلاق بفعل تساقط البَرَد، إضافة إلى تدني مستوى الرؤية بفعل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، وبفعل كثافة الهطول أحيانا،وشدة برودة الطقس حيث تنخفض الحرارة إلى الصفر وما دون ليلاً في بعض المرتفعات.

وأكدت الشرطة، في بيانها، ضرورة التقليل من حركة المركبات إلا في حالات الطوارئ القصوى، والاتصال على الرقم المجاني للشرطة 100 في حال حدوث أي طارئ، مشيرة إلى أهمية عدم ركن المركبات على جوانب الطرق خوفا من إعاقة الحركة أو تعرضها لحادث سير.